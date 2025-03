Behold! Women Leading Tech Finalists Revealed!

The finalists for the Women Leading Tech Awards, presented by Atlassian, have been revealed!

It’s a bumper lineup of pioneers, doyens and sages in the tech industry and a time when it seems to be backtracking on much of the progress it has made in recent years.

Here, in alphabetical order, are all the finalists.

ADTECH

Amy Jansen-Flynn, Adform

Annie Marendaz, The Media Store

Hayley Donohoe, Monks

Hayley Monteiro, Omnicom Media Group Australia

Jade Watson, GroupM

Laurence Demousselle, Carat Australia

Loesje Lambooy, Ogury

Nicola Staveley, Audience360

Nikita Bansal, TeqBlaze

Shivani Pant, Taboola

Sorrel Kesby, GumGum

AI PIONEER

Amy Tucker, Springboards ai

Clare Lim Min, Okta

Danica Bellchambers, CHEP Network

Emily Bowers, Google

Lisa Green, Telstra

Kerry Halupka, Canva

Michelle Bauman, wiq, Woolworths Group

Nirvana Luckraj, Healthdirect Australia

Noni Hollonds, Atlassian

Samantha Garrett, Canva

Sreyna Rath, Jaimee AI

Utkarsha Ghule, Quantium

Camilla Edwards, SafetyCulture

Fiona Triaca, Heatseeker

Kellyn Coetzee, Kinesso

BUSINESS SUPPORT

Amy Storen, Meta

Georgia Cunningham, Securus Consulting Group

Natasha (Tash) Lee, NCS Australia

Olivia Diamond, Canva

Rebecca Sewell Atlassian

CHAMPION OF CHANGE

Archana Chintapalli, Canva

Dr Susan McGinty, Aya Leadership

Georgina Healy, In the Blink of AI

Holly Hunt, Women in Digital

Jen Dobbie, Hotwire Australia

Louise Wilson, LinkedIn

Prayna Prasad, Cloudflare

Renee Noble, Girls’ Programming Network

Vandana Mehra, NCS Australia

CUSTOMER SUCCESS

Bridget Hewitt-Cartwright, Canva

Cicely Finamore, SafetyCulture

Claire Kim, Quantium

Emily Qi, Atlassian

Keely Harding, Audience360

Leana Marx, Verint Systems

Leanne Fernandes, NCS Australia

Madeleine Marsh, Meta

Mollshree Gogia, NCS Australia

Sagorika Sen, GroupM

Stefanie DiGianvincenzo, Meta

Yasmine Delaney, Sunny Advertising

CYBER SECURITY

Anne-Louise Brown, Akin Agency

Annie-Mei Forster, Securus Consulting Group

Kanwalpreet Kaur, Australian Taxation Office

Katherine Boxall, Increment

Lena Abanes, Probe Group

Meagan O’Mahony, THE ICONIC

Medha Mishra, PaperCut

Puneeta Chellaramani, CapgeminiAustralia

Sarah Van Der Meer, Alchemy Solutions

DATA SCIENCE

Ana Walker, Atlassian

Colette Marais, Quantium Telstra

Giselle Montamat, Canva

Magdalena Kortas, Westpac Banking Corporation

Rita Do, Meta

Swati Deo, EssenceMediacom Australia

DELIVERY

Alex Kemp, Canva

Anna Andersson, Iress

Christy McCarthy, ReachOut

Hayley Crimmins, Ingenuity Partners

Jo Gallyot, HBF Health

Maryevans Uche-Amanze, Alchemy Solutions

Nikki Gittins, Atlassian

Rose Ryall, NCS Australia

Sanduni (Sandy) Thondilege, NCS Australia

Sonal Narkhede, Quantium

Sorcha Doran, iProspect

Wanda Palce, Atlassian

DESIGN

Brona O’Connor, Atlassian

Carmela Soares, Meta

Christina (CJ) Jones, Canva

Debora da Silva, MyPass Global

Georgia Price-Bell, Up

Hiona Haeata, News Corp Australia

Kavita Agarwal, NCS Australia

Maria Christley, Atlassian

Tarra Van Amerongen, Atlassian

DEVELOPER

Akshoo Toraskar, Securus Consulting Group

Anne Calantog, Atlassian

Isabel Tseng, oOh!media

Jovana Dunisijevic, Atlassian

Kristina Brencheva, AKQA

Marika Conomos, UpLift AI Group

Michelle Seeto, Canva

Rami Tae, Heatseeker

Teresa Feng, Canva

E-COMMERCE

Leah Jackson, GroupM

Shelby Van Zwol, Chain Social

Lela Richmond-Johnson, Criteo

EDUCATION/RESEARCH

Xinyu Zhang, The University of Adelaide

Michelle Chomiak, Girls’ Programming Network

ENGINEERING

Ania Wedracki, Atlassian

Anitha PalaKurthi, The Foxtel Group

Annabel Zhou, Google, Toastie

Ellese Cotterill, Canva

Florencia Bonansea, Atlassian

Rohitha Yarlagadda, Quantium

Sarah Tabassum, oOh!media

Sherly Ramalingam Panneer, carsales.com.au

Shweta Gandhi, Woolworths Group

Vivian Shen Google, Toastie

Cinthia Valero, Nine Entertainment Co

Vaishnavi Naidu, Nine Entertainment Co

ENTREPRENEUR/FOUNDER

Brittany Fox, Nevam

Charlsey Pearce, MortarCAPS Higher Learning Data Standard

Dr. Angela Kwong, Enlighten Me Products

Isobell Roberts, BrandComms.AI

Jess Hope, Create Racket

Kristie Atkins, Wink

Kym Treasure, Audacia Audio

Lisa Lie, Learna

Marika Conomos, UpLift AI Group

Melinda McKenzie, Increment

Patricia Droguett, Software at Scale

Wendy Chen, MSquare Technology

EXECUTIVE LEADER

Demelza Green, Patient Zero

Fiona Roberts, MiQ

Jennie Rogerson, Canva

Jenny Parkes, Audience360

Kate Gamble, Omnicom Media Group

Keir Garrett, Cloudera

Lisa Marsh, eLumina

Melcar McCaig, SafetyCulture

Melinda McKenzie, Increment

Pippa Leary, News Corp Australia

Poorani Adewole, EssenceMediacom Australia

Suzie Cardwell, Nine Entertainment Co

GLASS CEILING

Carolyn Stebbing, Little Village Creative / The Announceables

Lily Serna, Atlassian

Scarlett McDermott, Longitude Advisory

Shivangi Singal, MYOB

Wendy Zveglic, Fluent Commerce

INNOVATOR

Brittany Fox, Nevam

Georgia Swanson, NCS Australia

Kate O’Keeffe, Heatseeker.ai

Kym Treasure, Audacia Audio

Maria Izvestkina, Canva

Marika Conomos, UpLift AI Group

Nirvana Luckraj, Healthdirect Australia

Rhiannon Ross, Australian Taxation Office

Sally Davies, MYOB

Sarah Tan, Atlassian

Susan Travis, Tech Council of Australia

Xue Ying Chen, GroupM

Zoe Kostos, Paramount Australia

MARKETING

Bonnie Dodemaide, iProspect

Caitlin Retell, carsales.com.au

Cath Brands, Flintfox International

Felicity Grey, RISER

Jane Chan, Magnite

Mandy Bowman, Atlassian

Meg Montgomery, Pinterest

Natalie Miller, ReadyTech

Phoebe Cater, SafetyCulture

Sara Herbert, Audience360

Tracy Bolton, SAS

Victoria Gilmore, Canva

MARTECH

Alyce Wilson, Southern Cross Austereo

Poorani Adewole, EssenceMediacom Australia

Theresa Marwah, Canva

Vianna Kim, EssenceMediacom

MENTOR

Belinda Pervan, Veeam Software

Clare Lim Min, Okta

Gemma Dawkins, PHD

Helena Court, Increment

Lucille Tachet, Canva

Sara Moad, Girls’ Programming Network

Sarah Stokes, Atlassian

Sumita Mukherjee, Atlassian

PEOPLE AND CULTURE

Jeannie Phun, Magnite

Manon Pietra, Canva

Negin Mahmoudi, Hnry

PRODUCT

Amberlee Glenn-Andrews, Australian Taxation Office

Amy Holland, Zitcha

Ashleigh Webb, Avid Collective

Danielle Harmer, Domain Group

Emily MacDonald, Canva

Hayley Monteiro, Omnicom Media Group Australia

Jemma Swaak, Atlassian

Jennifer Dimic, Quantium

Karla Belista, GumGum

Kerona Singh, Hnry

Kristin Perchal, Atlassian

Nadeen Bair, SAS

Nancy Pagano-Yan, News Corp Australia

Olivia Grimshaw, Nine Entertainment Co

Jasmina Cahill, THE ICONIC

PR

Hannah Moreno, Third Hemisphere

Louise Halloran, Atlassian

Sofia Polak, Akin Agency

RECRUITER

Bhavna Gaundar, NCS Australia

Paige Gow, Hnry

Zuli Posada, Atlassian

RISING STAR

Alex Penna, Atlassian

Ally Hodge, Increment

Harshini Jayakumar, SAS

Jada Ross, Quantium

Naomi Stuart, Canva

Rubab Rahman, Origin Energy

Sandra Kanjian, Quantium

Sowmiya Selvakumaraswamy, NCS Australia

SALES

Anna Walkiewicz, SAS

Erika Diskancova, Canva

Jessica Gilroy, Atlassian

Lisa Sos, NCS Australia

Lucinda Bauermeister, Meta

Madison Keen, Sunny Advertising

Roisin McErlain, SafetyCulture

Tasneem Ali, Audience360

Victoria Brennan, TikTok

WOMEN LEADING TECH AWARD FOR SOCIETY

Lily Clarke, SAS

Nicole Phillips, Canva

Phoebe Lavan, Girls’ Programming Network

